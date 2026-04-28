La oposición califica de racista el discurso de Azcón

LEER MÁS Azcón defiende su pacto con VOX como garante de estabilidad

Para la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, Azcón ha pagado el precio de la xenofobia para seguir como presidente en Aragón. Recuerda que su pacto con VOX en 2023 quedó agotado en 11 meses y ahora Alegría cree que el acuerdo tampoco durará. Además, el proyecto político explicado por Azcón no ilusiona y no refleja los intereses de Aragón…

El portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, asegura que ha sido el discurso de un fracaso político, en el que Azcón ha tenido que asumir y defender las políticas de extrema derecha impuestas por VOX. Considera que es el pacto de la vergüenza que usa Aragón como un tablero para sus intereses partidistas.

Desde Teruel Existe, su portavoz, Tomas Guitarte, critica la falta de un modelo concreto de comunidad autónoma. Lamenta que se base en un pacto cocinado desde Madrid, que solo atiende a los intereses nacionales de VOX. La portavoz de Izquierda Unida, Marta Abengochea, también ha sido crítica. Cree que este pacto de gobierno fomenta la desigualdad, el racismo y solo defiende a las clases privilegiadas.

El líder de VOX, Alejandro Nolasco, quien, previsiblemente ocupará la vicepresidencia, ve acertado que el candidato del PP haya asumido muchas de las políticas de VOX y el principio de la “prioridad nacional” para el acceso a las ayudas y viviendas públicas. Nolasco ha dado más explicaciones sobre este asunto. Tras la jornada de mañana, tendrá lugar la votación y Azcón será proclamado presidente, ya que obtendrá 40 de los 67 votos del parlamento. El jueves por la tarde, tomará posesión de su cargo.