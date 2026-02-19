Unas obras de emergencia obligan a cortar dos meses la carretera Borau-Aísa

LEER MÁS La Diputación de Huesca destina 20'6 millones al Plan de Obras y Servicios

La Diputación Provincial de Huesca va a ejecutar en las próximas semanas una obra de emergencia para estabilizar el deslizamiento que está afectando a la carretera HU-V-2201 entre Borau y Aísa en la que se han producido varios escalones en el pavimento que continúan agravándose en los últimos días.

En total se han visto afectados 120 metros de carretera. Se trata de un deslizamiento debido a que las lluvias y nevadas de las últimas semanas han provocado que las laderas y rellenos de las carreteras se encuentren totalmente saturados. Las obras incluyen el saneo y retirada del material movilizado, la ejecución de muros de escollera, mejoras en el drenaje, reposición del firme y reposición de los sistemas de contención.

Ante la imposibilidad de habilitar desvíos provisionales y debido a la estrechez de la calzada es imprescindible cortar el tráfico de la carretera mientras duren los trabajos. El corte del tráfico se producirá a partir del viernes 20 de febrero y la duración prevista es de 2 meses. Mientras duren los trabajos los vecinos de Borau pueden acceder a la localidad por la misma HU-V-2201 mientras que el acceso a Aísa se tendrá que realizar por la carretera A-2605. La Diputación enmarca esta actuación en su línea de respuesta ágil ante emergencias que afectan a accesos y comunicaciones en la provincia de Huesca.