Nuevos vuelos para el aeropuerto de Zaragoza

El aeropuerto de Zaragoza está de enhorabuena, a comienzos de noviembre se conocía el anuncio de Air Horizont que establecía conexiones directas entre Zaragoza y Sevilla del 20 de noviembre al 8 de diciembre por motivo del corte de la línea ferroviaria a consecuencia del accidente de Urda y con la mirada puesta a ampliar o incluso dejar fija esta conexión. Y días después, el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López anunciaba que en 2027 llegarán nueve rutas nuevas.

Los nuevos destinos son Alicante, Málaga, Santiago, Ibiza, Budapest, Düsseldorf, Oporto, Bratislava y Cracovia, aunque 11 lotes quedaron desiertos, fueron los destinos de París, Venecia, Tánger, Varsovia, Nápoles, Palermo, Pisa, Sofía, Manchester, Praga y Suiza. Estos vuelos se suman a los ocho internacionales que ya operan desde el aeropuerto de Zaragoza con destino Londres, Milán, Bérgamo, Roma, Bruselas, Marrakech, Bucarest y Cluj Napoca y los cuatro nacionales que conectan con Menorca, Gran Canaria, Tenerife y Palma de Mallorca.

Para José Manuel Clúa, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, “cuantos más vuelos haya desde el aeropuerto de Zaragoza, más oferta hay tanto a nivel turístico como receptivo. Todavía queda conocer los detalles de las negociaciones en lo que respecta a precios y frecuencias”. Destinos como los que se han licitado no sólo son positivo al hablar de turismo, sino que también pueden resultar interesantes a nivel empresarial porque posiciona a Zaragoza y el Valle del Ebro como un enclave prioritario a la hora de establecer empresas.

La licitación de estos destinos es independiente a la apuesta que realizan las Agencias de Viajes de Aragón por el aeropuerto de Zaragoza y Clúa asegura que se seguirán organizando vuelos charter para determinados momentos del año. “De hecho para el puente de diciembre está todo prácticamente lleno e incluso hay viajes para junio y julio que ya cuenta con grupos y se están vendiendo”.