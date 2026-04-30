Nuevo ERE en Majorel con 422 trabajadores afectados

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La empresa Majorel/Teleperformance ha anunciado un nuevo Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 769 trabajadores de todo el país, 422 en su sede de Zaragoza. La compañía ha alegado pérdidas económicas desde 2024 con el cliente Lowi, aunque desde los sindicatos aseguran que responde a una deslocalización del servicio con la compañía hacia Latinoamérica.

El día 11 de abril se realizará la primera reunión de la mesa negociadora, que volverá a encontrarse los días 13, 19, 21, 27 y 28. Los trabajadores intentarán que este expediente “afecte a un menor número de empleados”. Para hacer presión, ya se están organizando y prevén anunciar en breves movilizaciones.

Se trata del cuarto ERE en Majorel y el séptimo en el grupo Teleperformance, que acumula ya más de 1.000 despidos en apenas dos años. Por ello, desde CGT consideran que no es un ERE, sino “una ejecución” y una “agresión” contra cientos de familias trabajadoras.

La portavoz del sindicato, Sheyla González, denuncia esta situación, ya que la empresa pasará de 1.000 trabajadores en Zaragoza a 300 por esa deslocalización a Latinoamérica. “Aún hay compañeros afectados por el otro ERE que todavía no se han ido y tenemos uno nuevo encima de la mesa”, ha indicado.