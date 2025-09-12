Empleo

Frente común para reducir los accidentes mortales en el trabajo

El Gobierno de Aragón, sindicatos y empresarios hacen frente común contra la siniestralidad en el trabajo. En la reunión del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral han acordado impulsar la prevención, la vigilancia, formación e investigación.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Reunión del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral
Reunión del Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral | DGA

La prioridad es reducir las cifras de accidentes, tras el repunte que se produjo en agosto, con 10 fallecidos. Desde enero ha habido 27 accidentes mortales. Aunque sin demonizar ningún perfil ni actividad, los agentes y el ejecutivo ponen el foco en los autónomos y pymes, en la subcontratación o en los sectores de industria y agricultura. Los datos obligan a intentar hacer más efectivas las medidas que han ido acompañadas del aumento de inspectores y de trabajadores del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, que pide no usar políticamente los accidentes de trabajo, asegura que no se escatimarán recursos para combatir este problema. El ejecutivo va a iniciar una nueva campaña de sensibilización y abrirá un aula de formación. Además, las compañías que se adhieran a la Red de Empresas Saludables obtendrán más puntuación en las convocatorias de ayudas públicas.

Los agentes sociales están de acuerdo en que es necesario planificar nuevas medidas, fomentar la prevención y la responsabilidad de los propios trabajadores y de la sociedad. En ese encuentro han participado la presidenta de CEPYME, María Jesús Lorente, el de CEOE, Miguel Marzo, y los secretarios generales de UGT, José Juan Arceiz, y Manuel Pina, de CCOO.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer