Frente común para reducir los accidentes mortales en el trabajo

La prioridad es reducir las cifras de accidentes, tras el repunte que se produjo en agosto, con 10 fallecidos. Desde enero ha habido 27 accidentes mortales. Aunque sin demonizar ningún perfil ni actividad, los agentes y el ejecutivo ponen el foco en los autónomos y pymes, en la subcontratación o en los sectores de industria y agricultura. Los datos obligan a intentar hacer más efectivas las medidas que han ido acompañadas del aumento de inspectores y de trabajadores del Instituto de Seguridad y Salud Laboral.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, que pide no usar políticamente los accidentes de trabajo, asegura que no se escatimarán recursos para combatir este problema. El ejecutivo va a iniciar una nueva campaña de sensibilización y abrirá un aula de formación. Además, las compañías que se adhieran a la Red de Empresas Saludables obtendrán más puntuación en las convocatorias de ayudas públicas.

Los agentes sociales están de acuerdo en que es necesario planificar nuevas medidas, fomentar la prevención y la responsabilidad de los propios trabajadores y de la sociedad. En ese encuentro han participado la presidenta de CEPYME, María Jesús Lorente, el de CEOE, Miguel Marzo, y los secretarios generales de UGT, José Juan Arceiz, y Manuel Pina, de CCOO.