Novedades en el Museo Minero de Escucha para conocer la vida de un minero

LEER MÁS La Casa del Minero, un atractivo más en la localidad turolense de Escucha

La tradición y la cultura se dan cita en la Semana Santa de la provincia turolense. Fura de la Ruta del Tambor y el Bombo, pero muy cerca del Bajo Aragón, se encuentra la localidad de Escucha. Se puede disfrutar de las procesiones y actos religiosos tradicionales de estas fechas, pero la experiencia se puede completar con la visita a uno de los recursos turísticos que cada año recibe miles de visitantes como es el Museo Minero de Escucha.

Juan Cañizares, gerente del Museo Minero de Escucha, explica que uno de los grandes atractivos de este espacio, inaugurado en 2002, es convertirse en minero por un día, conociendo una mina de verdad en la que, hasta no hace muchos años, todavía bajaban los mineros de las Cuencas Mineras en busca de lignito y carbón.

De cara a esta nueva temporada, Cañizares explica que están pendientes de la apertura de dos "centros de visitantes que están creados desde hace años y se están ultimando los detalles para poder abrir al público”. Ambos completan la visita al Museo Minero que está abierto todos los días del año excepto en Navidad. Se trata de la recreación de la oficina de una antigua empresa minera y de la casa de una familia minera.

La recreación de estos espacios ha sido relativamente sencilla, ya que “en Escucha hay una tradición minera de más de 200 años y son muchas las familias que todavía guardaban enseres y elementos de la vida minera”, asegura Juan Cañizares, quien añade que “ha sido sencillo crear un recorrido explicativo para que el visitante entienda cómo se vivía, manteniendo la identidad”.

El Museo Minero de Escucha recibe una media de 20.000 visitantes al año, atraídos por el interés patrimonial e industrial de la localidad y de la comarca de las Cuencas Mineras. La Semana Santa esa uno de los momentos álgidos para el turismo, por lo que el gerente recomienda reservar si se va a visitar el Museo Minero.