Natalia Chueca defiende "la cuadratura del círculo" en los presupuestos de 2027

Bajan los impuestos, se reduce la deuda y aumenta la inversión. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, reconoce que alcanzar el equilibrio presupuestario con estas tres premisas viene a ser algo así como la cuadratura del círculo. "Antes nos gastábamos millones y millones de euros en el pago de intereses financieros. Al bajar la deuda y haber amortizado, e incluso refinanciando deuda que era muy cara antes, somos capaces de ahorrar varios millones de euros que en vez de ir a los bancos ahora son inversiones o servicios públicos", ha puesto como ejemplo la alcaldesa. También ha defendido el ahorro obtenido con las políticas de eficiencia energética o la actualización de tasas como ejemplos de buena gestión económica.

El acuerdo presupuestario con VOX permitirá a Chueca empezar 2027 con la tranquilidad de tener aprobado un presupuesto que sube un 6% y recoge incrementos en, prácticamente, todas las áreas. "Este presupuesto nos asegura que vamos a poder crecer en los recursos públicos destinados a los servicios públicos". Otra pata importante es la finalización de los grandes proyectos iniciados durante el presente mandato, como la Nueva Romareda, el Huerva, la Ciudad del Cine o el buen número de obras en marcha, como la del Coso, que estará finalizada a comienzos del próximo año.

Inevitable ha sido abordar cuestiones de actualidad como la huelga general de este miércoles, que Chueca ha vuelto a tildar de ilegal. "No lo digo yo. El propio gobierno ha salido a decir que es una huelga política, y hasta donde yo sé las huelgas políticas en España están prohibidas", ha asegurado la alcaldesa, quien además considera "una desfachatez que Pedro Sánchez llame a los ciudadanos a hacer huelga". Sobre las críticas de los sindicatos que desde el Ayuntamiento la acusan de utilizar los servicios mínimos para impedir el derecho de huelga de los trabajadores municipales ha argumentado que "los servicios mínimos se han actualizado porque la situación de la Ciudad no es la misma que en 2002 y por lo tanto en veinticuatro años la Ciudad ha cambiado y se han revisado".

Natalia Chueca ha expresado su preocupación por la realidad del sinhogarismo en la capital, tras el último recuento de Cruz Roja, que cifró en 382 el número de personas que cada noche duermen en la calle, un 43% más que hace un año. "Llevo mucho tiempo denunciando esta situación, que es otra consecuencia del Gobierno de España, que favorece la inmigración pero no pone políticas de integración", ha recalcado. "No se trata de hacer una política de puertas abiertas y luego dejar a la gente abandonada en la calle".