"Nanolepidermis" el proyecto de cinco estudiantes oscenses para afectados por Piel de Mariposa

Ayudar a los pacientes afectados por Piel de Mariposa es el objetivo del Nanolepidermis, el proyecto que han desarrollado cinco alumnas de 4º de la ESO del colegio Santa Rosa de Huesca, haciendo uso de la Nanociencia. La idea surgió en clase de Cultura Científica de la mano de su profesora Patricia Lalueza.

Ellas son María Pilar Ayo, Candela Escario, Pilar López Tur, Paula Navarro y Jara Riaño. Con su Nanolepidermis quieren ofrecer un tratamiento para quienes padecen la variante EB Distrófica de la enfermedad. Para ello, han creado unas mallas elásticas con velcro a base de nanomateriales que tienen la proteína del colágeno y ayudan a cicatrizar las heridas. Durante casi dos semanas liberan esta materia y permite que las lesiones que padecen estos enfermos se curen.

Están realizadas con nylon, pensando en que sean lo más baratas posible, y en el mismo se introducen los nanohilos que incluyen la sustancia. Además, tras su uso como cicatrizantes, las mallas son reutilizables como una venda convencional. Además, han creado un video en el que explican con detalle en qué consiste el proyecto. Su objetivo es que la Seguridad Social lo financia y confían en que el Ministerio de Sanidad valore su utilidad.

El proyecto ha sido seleccionado para presentarlo en la feria FEnanoMENOS X que reunirá a centros de Aragón el próximo 28 de abril en Zaragoza. En ella también se premiará el video del proyecto con más visualizaciones, el suyo puede verse en el canal de Youtube del colegio Santa Rosa.