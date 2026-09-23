ECONOMÍA

Los municipios de Teruel podrán gastar 22,8 millones del Plan de Concertación

La Diputación de Teruel eleva hasta los 22,8 millones de euros el Plan de Concertación Económica de 2026, la mayor dotación destinada hasta la fecha.

Redacción

Teruel |

Los municipios de Teruel podrán gastar 22,8 millones del Plan de Concertación
Los municipios de Teruel podrán gastar 22,8 millones del Plan de Concertación | Onda Cero

La Diputación de Teruel eleva hasta los 22,8 millones de euros el Plan de Concertación Económica de 2026, la mayor dotación destinada hasta la fecha.

Los fondos llegarán a los 236 municipios de la provincia para reforzar su liquidez y podrán destinarse a las necesidades que determine cada ayuntamiento.

El reparto se realizará mediante un modelo progresivo que tendrá en cuenta la población, los núcleos y los barrios de cada localidad.

Además, los ayuntamientos dispondrán de tres meses para justificar la aplicación de las aportaciones recibidas.

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