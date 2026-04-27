El mundo del fútbol condena la agresión en el derbi aragonés

LEER MÁS Medidas disciplinarias y pedagogía para evitar las agresiones en el fútbol aragonés

El guardameta blanquillo, Esteban Andrada, le pegó un puñetazo al defensa azulgrana Pulido y el portero se enfrenta a una grave y merecida sanción de hasta 13 partidos. Incluso el club ya ha anunciado medidas disciplinarias. Andrada ya ha pedido disculpas. El Real Zaragoza ha emitido un comunicado en el que rechaza esta agresión porque no representa a los valores del club que son la nobleza, el valor y el respeto al rival.

La Sociedad Deportiva Huesca acepta las disculpas de los blanquillos y reafirma su compromiso por mantener una relación estrecha entre ambos clubes. El presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba, lamenta los incidentes que se produjeron ayer en el derbi de la Comunidad Autónoma.

La actitud del guardameta refleja una mala gestión de las frustraciones que deriva en una pérdida del control. Para evitar estos hechos lamentables, la psicología está cada vez más presente en el fútbol, incluso en el deporte base donde se les enseña a que no siempre se gana ni se tiene todo a favor. El presidente de la Asociación de Psicología Deportiva, José Francisco Mendi, explica que estas situaciones reflejan que las reglas en el campo de fútbol difieren de las de la sociedad.