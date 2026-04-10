Muere un trabajador en un accidente laboral en San Mateo de Gállego

LEER MÁS Dos accidentes laborales mortales en 24 horas en Aragón

Un hombre, de 42 años, ha fallecido en un accidente laboral en la localidad zaragozana de San Mateo de Gállego. La inspección de trabajo se ha personado en el lugar del accidente para abrir una investigación del suceso. El siniestro se ha producido cuando el fallecido manejaba una excavadora en una zanja junto al río que ha colapsado y un desprendimiento de tierra lo ha sepultado.

La víctima trabajaba en una pequeña empresa de la construcción de unos cinco empleados que estaba subcontratada. El responsable de Seguridad Laboral en Comisiones Obreras, Luis Clarimón, señala que son compañías que no tienen recursos para invertir en prevención y cree que es necesario actualizar la ley para frenar esta lacra social.

De esta manera son ya nueve las personas fallecidas en accidente laboral en lo que llevamos de año en Aragón. Los sindicatos UGT y CCOO han convocado este lunes una concentración en Zaragoza para denunciar este nuevo caso de siniestralidad.