Dos accidentes laborales mortales en 24 horas en Aragón

El conductor se ha detenido para auxiliar al fallecido. También han acudido efectivos sanitarios, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida. Es el segundo accidente mortal en Aragón en 24 horas.

Precisamente los delegados de los sindicatos UGT y CCOO habían convocado una concentración para condenar la muerte de un trabajador de la construcción que perdió la vida ayer mientras trabajaba en una obra en la localidad oscense de Ballobar. Sólo le quedaba un mes para jubilarse y trabajaba para una subcontrata.

El secretario de salud laboral de CCOO Comisiones Obreras de Aragón, Luis Clarimón, ha mostrado sus condolencias con las familias, amigos y compañeros de los fallecidos. Ha llamado la atención sobre las circunstancias "un tanto extrañas" en las que se produjo el siniestro de este jueves en Ballobar, puesto que en el momento del accidente, el trabajador, un hombre de 61 años, se encontraba solo y sufrió un atrapamiento con heridas muy graves, por lo que fue evacuado en un helicóptero del 112 a un centro hospitalario de Lérida y allí acabó falleciendo.

El secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha sumado la necesidad de que la administración autonómica mayor implicación: "Estamos en un proceso de configuración de gobierno y por ello le pedimos al Gobierno de Aragón todavía más implicación si cabe para dejar a cero esta tasa de siniestros.