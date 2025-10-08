El 15% de los accidentes graves o mortales se deben a caídas en altura

El 15% de los accidentes laborales graves y mortales registrados en Aragón en los últimos meses se ha debido a caídas en altura. Los afectados suelen ser autónomos o empleados de pymes, y se producen en casi todos los casos fuera de su lugar de trabajo habitual, en actividades vinculadas a la subcontratación en industria o construcción. Aunque las causas son variadas, a menudo las víctimas son trabajadores con experiencia que se confían, u otros jóvenes recién incorporados.

Para evitar este tipo de accidentes, CEPYME y el Gobierno aragonés han puesto en marcha una campaña de información dirigida a 737 empresas. La presidenta de la patronal de pymes, María Jesús Lorente, cree que, como en el caso de las campañas del cinturón de seguridad, la clave es insistir, informar y formar. Pero, además, apela a la responsabilidad de las empresas, trabajadores y de toda la sociedad para evitar estos siniestros. Hacen falta cambios culturales e interiorizar la prevención.

En el proceso para reducir los accidentes en altura, el Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral ha inspeccionado 40 empresas en lo que va de año, aunque la previsión es llegar hasta 70. El director general de Trabajo del ejecutivo autonómico, Jesús Divassón, ha explicado que los técnicos del ISSLA informan y orientan a los empresarios, y sólo en caso de incumplimientos reiterados de las medidas de seguridad se da el paso de recurrir a la Inspección de Trabajo, que puede poner sanciones.

Los agentes sociales y el ejecutivo están impulsando programas sectoriales para prevenir todo distintos tipos de accidentes laborales y combatir las dramáticas cifras del mes de agosto. En el acumulado del año, se han notificado 21 siniestros mortales, según datos del Gobierno de Aragón.

Otro de los focos se ha puesto en las patologías no traumáticas y enfermedades profesionales. Según ha explicado Divassón, en lo que va de año se han notificado un 50% más de casos que en 2024.