San Lorenzo

Medio millar de familias oscenses participan en la presentación de niños al Santo

Una cita marcada por la emoción con familias que repiten la experiencia y otras que por primera vez han llevado a sus hijos recién nacidos para que reciban la protección de San Lorenzo.

Redacción

Huesca |

Medio millar de familias participan en la presentación de niños al Santo.
Medio millar de familias participan en la presentación de niños al Santo. | Onda Cero Huesca

Este mediodía se ha celebrado la presentación de los niños y niñas a San Lorenzo. Un acto iniciativa la Parroquia y la Real Cofradía de San Lorenzo que cumple doce años y que ha vuelto a dejar largas colas que llegaban desde la basílica hasta el Coso Bajo.

La priora de la cofradía, Carmen Urzola, mostraba su satisfacción ya que con este acto se consigue acercar a los niños y jóvenes a la parroquia. Ha explicado que la vinculación de los niños con la Real Cofradía de San Lorenzo se establece, en muchos casos, desde el mismo momento de su nacimiento. En lo que se refiere a la Cofradía, este año, la entidad ha registrado un total de 56 altas, de las cuales 20 corresponden a menores de edad.

Tras el paso por la capilla de San Lorenzo, los niños han recibido como recuerdo una medalla del santo, una estampa con una oración y una pañoleta. Muchos han aprovechado para inmortalizar el momento con una fotografía junto a la imagen del patrón.

El párroco de San Lorenzo, Nicolás López, impartía la bendición a los pequeños en la capilla del santo invitando a las familias a tomar como referencia el ejemplo del patrón oscense.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid