AGRICULTURA

El maíz y la soja despuntan con un aumento de superficie “histórica”

El maíz alcanza las 95.700 hectáreas de producción, un 14% más que en el último año y la soja, 724 hectáreas con previsión de ampliar hasta las 2.000 este año tras un acuerdo con la empresa Elian Barcelona.

María Esteruelas Caldú

Aragón |

Las hectáreas de soja se han incrementado en 50 con respecto a la campaña anterior
El maíz y la soja despuntan con una producción “histórica” | Cooperativas Agroalimentarias de Aragón

El maíz registró cifras históricas en 2025, con 95.700 hectáreas de producción, la mayor en los últimos quince años y que se incrementa un 14%. El rendimiento ha sido de 12 toneladas por hectárea, superior a la media nacional. Huesca concentra la mayoría de la producción y continúan creciendo las segundas siembras. Este buen comportamiento ha estado relacionado con una mejor planificación en base a las abundantes reservas hídricas, según recoge el Dosier de cultivos de verano de la Red ARAX.

También destaca el aumento de superficie de soja que alcanza las 724 hectáreas repartidas principalmente en Huesca (93% del total), 50 más que el año anterior. La producción ha sido de 3 toneladas por hectárea aproximadamente. Un cultivo por el que se va a apostar desde nuestra comunidad, ya que Cooperativas Agroalimentarias de Aragón ha suscrito un acuerdo para proveer a la empresa Elian Barcelona.

El objetivo es alcanzar las 2.000 hectáreas este año. Desde Red ARAX y Cooperativas van a hacer una labor de información y formación para los agricultores que pudieran estar interesados, ya que es un cultivo “muy técnico y desconocido”, como ha explicado Jesús Abadías es el jefe de Cultivos Herbáceos del CTA. Posteriormente, serán las propias cooperativas las que suscriban sus acuerdos con la empresa.

En cuanto al girasol, continúa descendiendo la superficie, que se ha reducido un 50% desde 2022. El arroz se mantiene como en campañas anteriores, en torno a las 3.000 hectáreas, tras un descenso generalizado en años anteriores donde se llegaron a registrar hasta 17.000.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer