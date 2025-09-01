El granizo y el viento dañan cultivos e infraestructuras en La Litera

Una tormenta de lluvia, granizo y fuertes vientos descargó ayer con fuerza en la comarca oscense de La Litera provocando importantes afecciones en cultivos de regadío y varias infraestructuras.

La tormenta comenzó a descargar en Esplús y Vencillón subiendo poco a poco hacia Altorricón, Binéfar, Tamarite y Alcampell. En esta última localidad duró media hora, tiempo suficiente para que el granizo dañara buena parte de los cultivos de maíz y algunos manzanos. Por su parte, el fuerte viento provocó daños en granjas, la caída de varios árboles e incluso de alguna torre eléctrica como sucedió en la A-140 y que obligó a cortar la carretera que une Binéfar con Tamarite de Litera.

Ayuntamientos y equipos de emergencia mantienen activos los trabajos de limpieza y recuperación de las zonas más afectadas. También la comarca de Los Monegros se vio afectada por la lluvia y el granizo. En el resto de la provincia, la tormenta dejó acumulaciones de agua importantes en algunos puntos pero sin ocasionar afecciones.