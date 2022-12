En Teruel, es obligatorio el casco para conductores de patinetes y bicicletas desde abril, según su nuevo código de circulación, en Zaragoza se va a regular su uso obligatorio desde los últimos accidentes, alguno mortal. Y en Huesca, de momento, no es necesario. Por otro lado, asociaciones de usuarios considera que debe ser recomendable, pero no obligatorio, ya que si no se da la sensación de que se trata de vehículos peligrosos.

Desde la empresa aragonesa Azurea e-mobility han lanzado la campaña “Llevar casco no es de ‘pringao’, puede salvar tu vida”. Ana Sánchez, co-fundadora y gerente explica que decidieron ponerla en marcha porque es necesaria una concienciación y formación sobre el cambio que está sufriendo la movilidad en las ciudades. Un hecho que vio plasmado en sus hijos quienes consideran, al igual que sus amigos, que llevar casco es de pringao.

El llevar casco, según Sánchez, es una medida esencial, pero debería completarse con otras como la formación en seguridad vial básica para los conductores de estos transporte de movilidad personal y también para los conductores de vehículos, ya que la convivencia entre todos estos medios de transporte no tiene marcha atrás.