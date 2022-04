Lambán optará a la reelección como presidente de Aragón

El presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, ha mostrado su intención de presentarse a las elecciones autonómicas del año que viene liderando el proyecto del Partido Socialista.

"La respuesta habitual suele ser que lo tengo que consultar conmigo mismo, con mi familia, mi partido, pero vaya, en principio creo que sí", ha afirmado en un foro en Madrid, organizado por Europa Press.

500 millones de gasto extraordinario

El impacto del coronavirus y de la guerra en Ucrania está obligando a las administraciones a asumir un sobrecoste económico para mantener los servicios del Estado del bienestar. Por eso, el presidente Lambán cree que la Comunidad Autónoma necesitaría, al menos, 500 millones de euros para afrontar los gastos extraordinarios por la actual situación de crisis.

Lambán ha reclamado al Estado un fondo extraordinario hasta que se abra el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Asegura que necesitan más dinero para mantener la sanidad y las políticas sociales.

Lambán no tira la toalla en el proyecto olímpico

Aragón no tira la toalla en el proyecto de la candidatura Olímpica de los Pirineos 2030, pero reiteran que esta iniciativa debe de ser en igualdad de condiciones con Cataluña. El presidente Lambán recuerda que las estaciones de esquí alpino aragonés tienen más de 280 kilómetros de pistas frente a los 145 kilómetros de Cataluña y, en cambio, se quedan fuera del informe técnico.

"Los Juegos de 2030 son una oportunidad que Aragón no puede perder, pero no puede aceptar la propuesta por dignidad. El acuerdo que el presidente del COE y la 'señorita' de Cataluña me parece un insulto a la inteligencia", ha señalado.

Mejoras en infraestructuras

Lambán quiere convertir el aeropuerto de Zaragoza en una zona franca para desarrollar su capacidad logística e impulsar el transporte de viajeros. Además, cree que es necesario instalar una estación del AVE a pie de aeropuerto para mejorar la conectividad.