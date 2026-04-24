Dos detenidos en Jaca por filtrar el examen de unas oposiciones municipales

Agentes de Policía Nacional han detenido en Jaca a dos personas por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos durante unas oposiciones. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por miembros del tribunal de procesos selectivos para cubrir plazas vacantes en el Ayuntamiento de Jaca en relación con un examen de oposición.

El examen se componía de 100 preguntas teniendo acceso completo solo la presidenta y la secretaria del tribunal. Tras la corrección del examen observaron que una de los aspirantes había obtenido una calificación llamativamente alta, teniendo en cuenta el nivel previsto en la prueba y en comparación con el resto de los aspirantes.

Las gestiones realizadas por el Grupo Operativo Local permitieron comprobar la trazabilidad del fichero del documento que contenía el examen preparado para ese día, constatándose de dicho análisis que un trabajador del Ayuntamiento de Jaca había accedido a dicha carpeta sin autorización.

Asimismo, confirmaron la relación sentimental que unía a este trabajador del Ayuntamiento con la aspirante que contestó 97 preguntas correctamente sobre 100.