Ibercaja prevé que Aragón crezca un 2,9% en 2026

Ibercaja mejora sus previsiones y estima que el PIB aragonés crezca un 2,9% en 2026, seis décimas por encima del conjunto nacional. Será gracias al impacto de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL, o al impulso de los centros de datos y del sector agroalimentario.

En el contexto nacional, Aragón presenta mejores datos de productividad y tiene mayor margen de mejora en el empleo. En ese sentido, Ibercaja prevé que el próximo año la tasa de paro se sitúe en el 7,2% bajando al 6,5 en 2027.

En cuanto 2025, según el último número de la revista económica de la entidad bancaria aragonesa, el crecimiento de Aragón a cierre del año será del 2,7%, una décima menos de lo previsto. Aun así, el impacto de la guerra comercial desatada por Donald Trump ha sido menor del esperado, aunque ahora que entran en vigor los aranceles chinos al porcino, la incertidumbre se centra especialmente en ese sector de gran peso en Aragón y al impacto de la peste porcina africana.

De cara a próximos meses, los principales desafíos se centran también en la vivienda o en la construcción. Santiago Martínez Morando, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja, recuerda que gestionar el aumento de la población y del empleo es todo un reto. Es necesario atraer trabajadores y evitar tensiones en la construcción por falta de trabajadores. Además, los precios de la vivienda, aunque más contenidos que en otros territorios, han subido mucho. Si la tendencia se mantiene podemos perder ese atractivo, ese valor diferencial.

Elecciones y China

En cambio, la convocatoria anticipada de elecciones no suma demasiada incertidumbre por varios factores. El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero, valora que, aunque ese escenario “nunca suma”, “tampoco resta”, por varios factores.

Además de que los comicios pueden contribuir a salir del bloqueo presupuestario y normativo de la comunidad, el paréntesis político será de apenas dos meses y con la Navidad de por medio. A principios de marzo las Cortes ya estarán otra vez constituidas. Afortunadamente, nunca ha habido un gobierno regional que no haya apoyado a las empresas, la captación de inversiones y desarrollo económico. Algo que no cree que cambie en la nueva legislatura.

En el número de la revista, los artículos monográficos se centran en el impacto de la IA en el mercado laboral, en la evolución del sector del metal que sigue ganando peso relativo o en las relaciones entre Aragón y China. Pese a las tensiones internacionales, pasan por buen momento, como pone de relieve el hecho de que la empresa del país asiático Leapmotor haya confirmado el ensamblaje de hasta cuatro de sus vehículos eléctricos en la planta de Stellantis en Figueruelas. Desde Ibercaja además recalcan que las inversiones chinas que llegan se adaptan a las reglas del juego de Europa por lo que no se van a producir pasos atrás en condiciones laborales.