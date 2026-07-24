LEER MÁS La economía crecerá un 2,5% en 2026 según CEOE Aragón

Ibercaja mantiene las previsiones de crecimiento para Aragón del 2,7% en 2026 y el 2,2% en 2027, ya que el efecto de la guerra en Oriente Medio ha sido menor de lo esperado. Las inversiones anunciadas se están reflejando en el empleo, que, aunque crece, lo hace más lentamente que la población, que se incrementa por la llegada de extranjeros y por las nuevas oportunidades laborales. Un análisis que refleja el nuevo número de la Revista Economía Aragonesa de Ibercaja.

Como retos para mantener esa tendencia, hay que trabajar en la captación de talento y garantizar que la crecida en el empleo vaya acompañada de una mayor productividad. También se debe enfrentar el problema de la vivienda, con una falta de oferta y unos precios en máximos, aunque las compraventas ya están comenzando a bajar.

Para paliar la falta de talento de cara al aterrizaje de nuevos proyectos, que será especialmente difícil en las fases de ejecución y no tanto en la construcción, será clave la inmigración. También para sostener el crecimiento demográfico.

La Revista Economía Aragonesa de Ibercaja incluye un monográfico al respecto, que apunta a que el crecimiento poblacional debe ser moderado, distribuido por todo el territorio y con planes de desarrollo a largo plazo para que sea efectivo y redunde en un crecimiento económico. Apunta a la llegada de inmigrantes como una oportunidad y no como un riesgo.