FIESTA MEDIEVAL

Los hosteleros de Teruel cuelgan el cartel de completo para las Bodas

Hoteles y restaurantes han tenido que reforzar sus plantillas para poder ampliar los horarios del servicio este fin de semana.

Redacción

Teruel |

montaje Bodas de Isabel
La ciudad de Teruel ultima el montaje para la trigésima edición de las Bodas de Isabel de Segura, que arrancará a las nueve de la noche con la representación de la escena Las Mujeres Deshabitadas en la Plaza de la Catedral.

Según la presidenta de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, Elena Marco, "a estas horas, tanto hoteles como bares y restaurantes de Teruel y alrededores ya están prácticamente al cien por cien".

Desde la asociación de hosteleros también recomiendan a quienes vengan estos días a disfrutar de la fiesta "que intenten hacer sus reservas fuera del Centro Histórico para evitar masificaciones". La mayoría de ellos ha tenido que reforzar sus plantillas para poder ampliar los horarios del servicio.

