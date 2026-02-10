FIESTA INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL

Teruel reforzará la seguridad en las Bodas de Isabel de Segura

La Subdelegación del Gobierno incrementará la vigilancia tras la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Hoy se ha celebrado la Junta Local de Seguridad en el ayuntamiento de Teruel.

Redacción

Teruel |

Más de cuatrocientos efectivos, entre Policía Nacional, Guardia Civil, agentes de la Policía Local y vigilancia privada velarán para que las Bodas de Isabel de Segura transcurran sin incidentes.

La Subdelegación del Gobierno en Teruel incrementará la vigilancia tras la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional, según ha explicado el subdelegado, Enrique Gómez, adelantando que "ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes se ha optado por aumentar el número de unidades de vigilancia".

Pero este no será el único cambio en la próxima edición de las Bodas, que cumplen treinta años y lo hacen sumando tres nuevos grupos recreacionistas a la ambientación de la ciudad, "por lo que algunas haimas se van a trasladar al aparcamiento de la Ronda Ambeles", según ha confirmado la alcaldesa, Emma Buj.

