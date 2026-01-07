El Gobierno de Aragón reforzará su apoyo a las Bodas de Isabel de Segura tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

El respaldo llega en el trigésimo aniversario de la recreación histórica y se ha escenificado con la visita a Teruel del presidente Jorge Azcón. Durante la reunión con los representación de la Fundación Bodas de Isabel Azcón ha manifestado que este aniversario debe servir como un punto de inflexión "para mejorar los recursos y el respaldo institucional a la recreación".

El reconocimiento de Interés Turístico Internacional añade un extra de responsabilidad a la organización. La gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, ha explicado que tienen puestas "muchas expectativas en esta edición".