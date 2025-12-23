Interés Turístico Internacional para la historia de los Amantes de Teruel

Las Bodas de Isabel de Segura han recibido esta mañana la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional. Los orígenes de esta recreación histórica se remontan al año 1997, y desde entonces el número de visitantes que llegan a Teruel atraídos por la fiesta medieval han crecido exponencialmente.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo han destacado el impacto del evento, cuyo diseño original se ha ido enriqueciendo a lo largo de los años gracias a la implicación de más de 150 colectivos integrados dentro de la Federación de Grupos y la labor de la Fundación Bodas de Isabel de la que forman parte los empresarios turolenses, Caja Rural y el ayuntamiento de la capital.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que "este es el fruto del trabajo bien hecho por muchas personas a lo largo de todos estos años, por supuesto bajo la coordinación de la Fundación Bodas de Isabel, sus voluntarios y sus actores".

Las Bodas de Isabel celebrarán su edición número 30 el próximo mes de febrero.