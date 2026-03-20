Ganaderos y transportistas asfixiados por la subida del gasóleo

LEER MÁS Las Cámaras aragonesas reclaman bonificaciones por la subida de los precios de la energía

Además, podría aplicar un descuento de 20 céntimos por litro de diésel al gasóleo profesional de agricultores y transportistas. También se ha incluido la deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos, la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y la prohibición del despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas. El presidente de la Asociación de Transportistas TRADIME, José Antonio Moliner, valora estas medidas porque la situación comienza a ser insostenible.

Representantes de las organizaciones agrarias UAGA, ARAGA, ASAJA y UPA se han concentrado frente al centro logístico de hidrocarburos de Zaragoza para denunciar el incremento del precio de los combustibles por el inicio de la escala bélica en Oriente Medio. El secretario general de UPA, José Manuel Roche, reclama, al margen de las ayudas coyunturales, medidas concretas para evitar la especulación de los mercados.

Los aragoneses confían en que estas medidas puedan paliar los efectos de subida de combustible. Esos sí, muchos ya comentan que han dejado el coche en casa y han optado por el transporte público.