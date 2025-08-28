Las familias de Caneto confían en que el Gobierno de Aragón tome medidas para este curso

LEER MÁS Los alumnos de Caneto recibirán clase en tres locales del pueblo

Las familias de Caneto confían en que el Departamento de Educación tome las medidas necesarias para afrontar el próximo curso en las mejores condiciones ahora que el pleno del Ayuntamiento de La Fueva ha aprobado la compra de los terrenos en los que se ubica la escuela a la Confederación Hidrográfica del Ebro. La intención es cederlos al Gobierno de Aragón para la habilitación de un centro educativo.

Las familias aplauden este avance aunque lamentan la lentitud de los plazos administrativos que hacen prever que pasarán meses hasta ver ese deseo hecho realidad. Lo que si esperan es que, contando ya con los terrenos, educación adopte las medidas necesarias para afrontar el próximo curso, sobre todo el invierno, con todas las garantías. Y es que según ha manifestado Peña Pérez, representante de las familias, a lo largo del verano no se ha hecho nada en las aulas actuales. Confían en que Educación tenga algo en mente, bien sea acometer las mejoras o instalar, como no se descartó, una caseta prefabricada.

Cabe añadir que el próximo 8 de septiembre, la escuela de Caneto abrirá sus puertas con 19 niños y niñas ya que cuatro alumnos empiezan Secundaria.