Una exposición de Walqa busca inspirar vocaciones científicas y tecnológicas en jóvenes

El Parque Tecnológico Walqa participa un año más en el programa Ciencia y Tecnología en femenino, una iniciativa desarrollada por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) cuyo objetivo es inspirar vocaciones científicas y tecnológicas entre el público joven.

Como parte del programa, Walqa impulsará la exposición Mujeres que cambiaron el mundo, compuesta por más de 40 referentes históricos de la ciencia y la tecnología, junto con Mujeres que cambian el mundo, dedicada a profesionales que desarrollan su actividad en empresas del ecosistema Walqa. A través de esta muestra se podrá conocer la trayectoria y aportación de mujeres que trabajan en distintas compañías instaladas en el parque tecnológico.

La exposición se podrá visitar en la Sala de Exposiciones de la Caja Rural de Huesca, en la Plaza Concepción Arenal y estará abierta al público general desde este lunes 19 de enero hasta el 27 de febrero, con el objetivo de acercar estos referentes a toda la ciudadanía. El horario de visita al público será de 18:00 horas a 20:00 horas. Con esto el Parque Tecnológico Walqa busca acercar a la ciudadanía oscense el talento que se desarrolla en el ecosistema del Parque, y que así, los oscenses puedan conocer de primera mano parte de la labor que se desarrolla en el mismo.

La jornada central de esta iniciativa tendrá lugar el 26 de enero, con la participación del Colegio San Viator, que realizará una jornada educativa similar a las de ediciones anteriores. La actividad comenzará con una visita al Museo de Matemáticas ubicado en Walqa, y continuará con una programación orientada a acercar la ciencia y la tecnología al alumnado desde una perspectiva práctica y motivadora, que incluirá talleres prácticos impartidos por Patricia, del proyecto divulgativo VALPAT.

Además, el alumnado participante podrá tomar parte en actividades dinámicas e interactivas, así como en un concurso nacional. A través de esta iniciativa, el Parque Tecnológico Walqa busca acercar la ciencia y la tecnología al público joven y contribuir a que cada vez más estudiantes se interesen por estos ámbitos en igualdad de condiciones.