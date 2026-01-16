Las hogueras de San Antón iluminan Aragón

LEER MÁS El Carnaval del Sobrarbe, de los más tradicionales de Aragón

Las hogueras son las protagonistas en el fin de semana próximo al 17 de enero, se celebra San Antón, uno de los santos barbudos. Algunas que las hogueras que se pueden disfrutar: las hogueras de los Santos Barbudos en Aínsa y en diferentes puntos de la comarca del Sobrarbe, se celebra San Antón en todos los municipios del Maestrazgo. Sant Antoni en el Matarraña, una tradición muy arraigada y declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón.

También es Fiesta de Interés Turístico de Aragón la hoguera de San Sebastián en Castelserás, en el Bajo Aragón. Precisamente en este municipio es tradicional el Rodat, un baile ancestral que se realiza cuando la higuera está en su apogeo. El bailarín no puede separarse de la hoguera y llega un momento que la hoguera y las casas desprenden tanto calor que ha habido veces que las camisas de los bailarines han prendido.

En Castillonroy, en la comarca de La Litera, es tradicional compartir la sopa de piñana. En Secastilla no faltan tortetas y panceta, en Torrente de Cinca, longaniza y sardinas, En Fraga hacen la rifa del “Tocinet de San Antón”, en Zaidín se reparte el tradicional Pan Caritat con vino, morcilla asada en Monreal del Campo y chocolate en Andorra o Alquezar. Y en Cantavieja o La Iglesuela del Cid, se recogen alimentos para subastarlos con fines solidarios.

A estas hogueras se suman las de las tres capitales de provincia: Zaragoza, Huesca y Teruel. Son sólo unos ejemplos, pero todos tienen algo en común: el fuego y la reunión. Y una Fiesta de Interés Turístico de Aragón desde 2004, es la Fiesta de los Santones y la Encamisada de Estercuel. Su alcalde, Joaquín Lahoz, explica que es una fiesta con mucha tradición, no se recuerda su origen, pero si que se encienden 15 hogueras y los miembros de cada una de las comisiones las recorren, al igual que los vecinos del pueblo par la purificación y es que esta fiesta comenzó para agradecer a San Antón que los librara de una peste que azotó la zona y de la que se libró Estercuel.