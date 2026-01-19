Huesca muestra sus condolencias a los afectados por el accidente de Córdoba

LEER MÁS Aragón guarda minutos de silencio por las víctimas de Adamuz

Conmoción también en Huesca por el accidente entre dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, en el que han muerto al menos 39 personas. El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, trasladaba sus condolencias a los familiares de las víctimas y ofrecía al gobierno andaluz todos los recursos de Aragón para cualquier necesidad que pueda surgir en Adamuz. También los consejeros de Hacienda y Sanidad se pusieron anoche en contacto con la Junta de Andalucía para ofrecer toda la ayuda que pueda necesitarse. Instituciones y partidos políticos han suspendido su agenda este lunes en señal de duelo.

Tanto el Ayuntamiento de Huesca como la Diputación Provincial se ha sumado a los minutos de silencio convocados por la FEMP este mediodía en memoria de los fallecidos en este accidente ferroviario. La alcaldesa Lorena Orduna ha lamentado la “gravísima tragedia” y ha trasladado, en nombre de la ciudad, sus condolencias a las familias de las víctimas confiando en la buena evolución de los heridos.

En cuanto a los servicios AVE en Huesca, esta mañana el “Pato” ha partido puntual desde la capital oscense. El modelo S102 de Talgo, también conocido como “Pato” sustituye desde ayer domingo a los de la serie 100 que operaban anteriormente para el trayecto Huesca-Madrid-Sevilla. Renfe ha tomado esta decisión porque se trata de vagones que se adaptan mejor al invierno y a la orografía de la ruta. El anterior modelo había causado además numerosos problemas y retrasos en este trayecto en los últimos años.

El trayecto está asegurado hasta la capital española pero el tramo Madrid-Sevilla sigue suprimido. El Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha confirmado esta mañana que si el corte en la comunicación con Andalucía se prolonga, se pondrán en marcha conexiones alternativas entre tren y autobús.