Inversiones

La expansión de AWS será una realidad, a partir de 2031

El Gobierno aragonés ha declarado Inversión de Interés Autonómico la ampliación de Amazon Web Services. La compañía destinará 33.700 millones de euros, la mayor cuantía fuera de Estados Unidos.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El presidente Azcón ha presentado los nuevos planes de implantación de AWS
El presidente Azcón ha presentado los nuevos planes de implantación de AWS | DGA

La expansión de los centros de datos será en Huesca, en San Mateo de Gállego y en las localidades turolenses de La Puebla de Híjar y Azaila. Con estas nuevas infraestructuras, AWS ocupará casi 800 hectáreas en nuestro territorio y creará 4.200 empleos al año hasta 2035. El impacto en el Producto Interior Bruto autonómico será de 18.500 millones de euros.

Este proyecto también contempla unas instalaciones vinculadas a la cadena de suministro de los centros de datos, aunque todavía no se ha desvelado su ubicación. Incluirán una fábrica de ensamblaje de servidores y una planta de reciclaje y reparación de servidores de Inteligencia Artificial. Empleará a 1.800 personas en fase operativa. El director de Relaciones Institucionales de AWS, David Blázquez, asegura que esta ampliación se traducirá en futuro y prosperidad para Aragón.

La Región de AWS ya está impulsando la transformación digital de organizaciones de toda España, Europa y el mundo. Esta inversión respaldará la creciente demanda de computación en la nube e IA, acelerará la adopción y las capacidades de IA, y permitirá la modernización continua de organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños. AWS también pone capacidades de nube e IA a disposición de instituciones públicas de España y Aragón, incluidas universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación, empoderando a la próxima generación de investigadores, educadores e innovadores.

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