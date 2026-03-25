La expansión de AWS será una realidad, a partir de 2031

LEER MÁS AWS invertirá 18.000 millones de euros más en Aragón

La expansión de los centros de datos será en Huesca, en San Mateo de Gállego y en las localidades turolenses de La Puebla de Híjar y Azaila. Con estas nuevas infraestructuras, AWS ocupará casi 800 hectáreas en nuestro territorio y creará 4.200 empleos al año hasta 2035. El impacto en el Producto Interior Bruto autonómico será de 18.500 millones de euros.

Este proyecto también contempla unas instalaciones vinculadas a la cadena de suministro de los centros de datos, aunque todavía no se ha desvelado su ubicación. Incluirán una fábrica de ensamblaje de servidores y una planta de reciclaje y reparación de servidores de Inteligencia Artificial. Empleará a 1.800 personas en fase operativa. El director de Relaciones Institucionales de AWS, David Blázquez, asegura que esta ampliación se traducirá en futuro y prosperidad para Aragón.

La Región de AWS ya está impulsando la transformación digital de organizaciones de toda España, Europa y el mundo. Esta inversión respaldará la creciente demanda de computación en la nube e IA, acelerará la adopción y las capacidades de IA, y permitirá la modernización continua de organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños. AWS también pone capacidades de nube e IA a disposición de instituciones públicas de España y Aragón, incluidas universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación, empoderando a la próxima generación de investigadores, educadores e innovadores.