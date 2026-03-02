Centros de datos

AWS invertirá 18.000 millones de euros más en Aragón

La compañía Amazon Web Services ha confirmado la construcción de tres nuevos centros de datos en Aragón. Uno se ubicará en La Puebla de Híjar, otro en San Mateo de Gállego y otro en Huesca, donde ya la empresa puso otro en servicio.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

AWS ha anunciado esta inversión en el Mobile World Congress de Barcelona | DGA

De esta forma, la multinacional elevará sus inversiones en Aragón en 18.000 millones, que se sumarán a los 15.700 ya anunciados en proyectos anteriores. Esta apuesta se traducirá en la generación de 29.900 empleos al año, directos e indirectos. Además de esos nuevos centros de datos, Amazon construirá tres fábricas para la cadena de suministro centrados en la fabricación o reparación de servidores de Inteligencia Artificial. A falta de conocer la inversión, los plazos y su ubicación, generarán 1.800 empleos.

La Región de AWS ya está impulsando la transformación digital de organizaciones de toda España, Europa y el mundo. Esta inversión respaldará la creciente demanda de computación en la nube e IA, acelerará la adopción y las capacidades de IA, y permitirá la modernización continua de organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños. AWS también pone capacidades de nube e IA a disposición de instituciones públicas de España y Aragón, incluidas universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación, empoderando a la próxima generación de investigadores, educadores e innovadores.

El presidente del Gobierno aragonés en funciones, Jorge Azcón, asegura que el proyecto de Amazon Web Services en nuestra comunidad es histórico, ya que no hay ninguna inversión de esta magnitud en toda Europa. Considera que el impacto económico traspasará fronteras y destaca las cifras de empleo, que posicionan a nuestra región como un referente.

