Evolucionan "favorablemente" los incendios que afectan a Aragón

El objetivo es poder controlar estos incendios antes del domingo, ya que está previsto una nueva ola de calor con temperaturas de hasta 43 grados que dificultará las tareas de extinción. Los efectivos terrestres y aéreos siguen trabajando para intentar perimetrar el incendio del entorno de Leciñena, Alcubierre y Robres que ya ha arrasado 2.800 hectáreas. De momento, el fuego continúa activo, en especial, uno de los flancos que es el más peligroso. Está previsto que el viento pierda fuerza, lo que facilitará las tareas de control. El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, señala que cada vez están más cerca de perimetrar el incendio.

En el incendio de La Fueva, las llamas afectan a una zona de bosque. Durante esta noche, las brigadas han conseguido perimetrar tres cuartas partes del fuego, aunque la cabecera permanece activa. Las llamas han calcinado entre 50 y 100 hectáreas. De momento, siguen desalojados unos 40 vecinos de Morillo de Monclús. El consejero Bermúdez de Castro señalan que están en alerta porque se trata de una zona de difícil acceso en la que es complicado trabajar.

El incendio de Leciñena afecta a un paraje ecológico de gran interés para la flora y la fauna de los Monegros, denominado un bosque isla, muy importante para las aves forestales. La zona, que se está calcinando, está situada junto a zonas de regadío muy degradadas y al sur de un área agroesteparia.