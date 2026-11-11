Eva Torres tras el acuerdo de presupuestos con Chueca: "las prioridades del PP no son las de VOX"

La portavoz del grupo municipal de VOX, Eva Torres, explica que “hemos entendido que es bueno para la Ciudad de Zaragoza tener un presupuesto para que el Gobierno pueda hacer su labor con estabilidad, pero no es nuestro presupuesto”. Aunque se trata del octavo presupuesto consecutivo que sale adelante con un acuerdo PP-VOX, Torres reconoce que “estos presupuestos no son los que presentaría VOX. Nosotros somos menos de grandes proyectos y más de focalizarnos en los problemas del día a día y llegar a todos los distritos y barrios rurales”.

A pesar de las diferencias en la forma de entender el modelo de Ciudad, VOX vuelve a apoyar unos presupuestos cuyo acuerdo se ha hecho esperar mucho menos que en años anteriores. “Me alegro de que parezca que ha sido fácil, pero ha sido complicado porque tratamos de sacarle el máximo provecho”, aclara. Después de que se cumplieran los requisitos para el acuerdo de presupuestos de 2026, con la desactivación de la Zona de Bajas Emisiones y la racionalización de la estructura municipal, subraya que para los de 2027 “se han introducido todas nuestras partidas y la prioridad nacional, algo que es de VOX 100% y que no ha sido fácil que el PP lo aceptase”.

Al igual que ya ocurre en el Gobierno de Aragón, el PP en el Ayuntamiento deberá hacer suyo y aplicar de forma transversal el principio de prioridad nacional. “Primero, los españoles y los que han llegado a nuestro país de manera legal, que están empadronados y tienen al menos cinco años de arraigo en Zaragoza”, ha recalcado Eva Torres. La portavoz de VOX también ha aclarado que la prioridad nacional no significa que no se vaya a atender la situación de emergencia de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema. “Esas personas que duermen en la calle, de momento hay que atenderlas. Lo que no podemos dejar es que la gente se nos muera en las calles. Esto es una cosa de humanidad”, ha precisado. Pero también ha advertido de que “todas estas personas que han entrado de manera ilegal tienen que reemigrar y volver a sus países de origen porque nosotros no podemos tener esas puertas abiertas en las que nos entra todo tipo de personas que no sabemos quiénes son ni podemos tener los servicios públicos como los tenemos, prácticamente colapsados.”