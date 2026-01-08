Propósitos Año Nuevo

"Enero seco", una tendencia para desintoxicarse en el comienzo del año

Como todos los comienzos de año, surgen los propósitos que cumplir desde el 1 de enero y durante los meses venideros. Uno de ellos es cuidarse: hacer ejercicio, ponerse a dieta, comer menos dulces o dejar de fumar. Desde hace un par de años, a través de las redes sociales, se ha implantado el “Dry January” o “Enero seco”.

Lourdes Funes

Zaragoza |

No Alcohol/Agencias

Aunque un mes parezca poco tiempo, la persona que consume alcohol de una forma moderada puede percibir algunos beneficios como puede ser la pérdida de peso, dormir mejor o una mejora sustancial en la flora intestinal y en el sistema inmunológico. La doctora Guadalupe Blay Cortés, responsable del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), explica que “no hay un nivel de consumo seguro de alcohol”, así que sería una buena rutina para dejar el consumo.

La doctora asegura que no hay un efecto rebote después de un mes sin ingerir alcohol. Si que hay “una menor tolerancia al alcohol. Si antes se consumía dos copas de vino o dos cervezas, tras un mes sin consumir, el hígado se acostumbra a no metabolizar como antes y es probable que con una bebida alcohólica se pueda “subir” antes”.

Los beneficios de dejar el alcohol a corto plazo, tanto físicos como mentales, que indica la doctora Blay Cortés son:

  • Dormir y descansar mejor, el alcohol puede provocar somnolencia, pero afecta al sueño profundo.
  • Disminuye la fatiga por lo que se va a tener más energía.
  • La piel está más hidratada, al dejar el alcohol se tiene menos sequedad y deshidratación, por lo que hay menos problemas.
  • Disminuye la grasa corporal porque al eliminar el alcohol se eliminan calorías vacías, sobre todo en la zona abdominal.
  • Mejora el hígado y la inflamación del cuerpo.
  • Mejora la concentración y la memoria.

A largo plazo, el consumo de alcohol puede provocar, como indica la especialista del Grupo de Trabajo de Endocrinología y Nutrición, daño cerebral, sobre todo en jóvenes que comienzan a consumir alcohol a edades cada vez más tempranas. Además, conlleva hipertensión, infartos, problemas de hígado, digestivos, y aumenta el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer como el de boca, garganta, esófago, colon, recto e incluso con un consumo muy bajo de alcohol, también aumenta el riesgo de tener cáncer de mama.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer