La DPH facilita a un centenar de médicos realizar prácticas en el Alto Aragón

LEER MÁS Los médicos retoman sus movilizaciones para exigir mejoras laborales

La DPH y la Universidad de Zaragoza mantienen un convenio dotado con 50.000 euros destinados a fomentar la realización de prácticas universitarias en los diferentes centros de salud rurales de la provincia de Huesca. Esta iniciativa está destinada para estudiantes y titulados en Medicina y Enfermería. “En su última edición se ha producido un crecimiento exponencial, arrojando cifras muy esperanzadoras para nuestro territorio ante la falta de médicos, especialmente, en el medio rural. Hemos pasado de 31 prácticas en 2024 a 66 en su edición de 2025”, ha señalado el presidente de la Diputación, Isaac Claver.

El objetivo final de este convenio es atraer talento al medio rural, tanto para quien no lo conoce como para quien ya tiene un vínculo y puede descubrir en él nuevas oportunidades. El propio Claver ha resaltado que “apostamos por convertir este talento joven en un motor de vida y crecimiento para los pueblos de nuestra provincia”. En el año 2023, se realizaron 36 prácticas enmarcadas en este programa. Durante el año 2024, fueron 31, realizadas por 27 estudiantes; y en el pasado año 2025, la cifra ha alcanzado las 66 prácticas, desempeñadas por 51 alumnos, lo que refleja un gran crecimiento de la demanda en este programa. Si hablamos de los periodos de prácticas, respecto al año anterior, el aumento es del 113%. En relación a los alumnos participantes, el crecimiento es del 96%, prácticamente duplicándose en apenas un curso.

Ana Lardiés, natural de Monzón y estudiante del quinto curso del grado de Medicina ha sido una de las participantes en este programa, e indica que “el mayor aprendizaje ha sido conocer de verdad el mundo rural de la mano de la salud, donde los profesionales me han dado la oportunidad de participar bajo supervisión. Llegas a un consultorio pequeño con recursos limitados, pero aprendes a priorizar y a escuchar al paciente, que tiene una estrecha relación de confianza con el médico”, declara la estudiante.

Tras tres ediciones, más del 95% de los que han vivido esta experiencia la repetirían, y más del 98% determina que participar en este plan, ha cambiado su percepción del mundo rural. Asimismo, los estudiantes valoran con más de 9 puntos sobre 10 el grado de integración por parte las entidades en el mundo rural.

Además del convenio mencionado, ambas instituciones colaboran estrechamente para mantener otro de sus programas más populares: el Erasmus rural. Esta iniciativa, que sigue en marcha, también se desarrolla con un gran éxito en nuestra provincia, permitiendo que durante el año pasado, 34 alumnos y 5 titulados hayan podido desarrollarlo en municipios del Alto Aragón. Este proyecto cuenta con una aportación de 60.000 euros por parte de la Diputación. La iniciativa se desarrolla en colaboración con el servicio Universa, propio de la Universidad de Zaragoza, quien realiza la gestión y selección de participantes para este programa.

Durante el curso 2025, destaca el grado de Veterinaria, con cuatro alumnos que han estado en los municipios de Benasque, Escarilla, Sarvisé y Aínsa-Sobrarbe. En este último, también han realizado sus prácticas dos estudiantes de Arquitectura. En Almudévar, se han formado un estudiante de Economía y uno del doble grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE), mientras que Loarre acogió a dos alumnos de Marketing e Investigación de Mercados y a uno de Historia del Arte. Respecto a los titulados: dos estudiantes han realizado sus prácticas en Ansó, uno de Ingeniería de Diseño Industrial y otro de Magisterio Educación Primaria; dos de Derecho que han realizado sus prácticas en Sariñena y en Berbegal; y una titulada en Trabajo Social que ha realizado sus prácticas en Aínsa.