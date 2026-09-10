La Diputación refuerza la seguridad de la carretera de Adahuesca tras estabilizar sus taludes

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, el diputado de Obras, Álvaro Bescós, y el alcalde de Adahuesca, Paco Franco, han visitado la HU-V-3401 para conocer sobre el terreno el resultado de las obras acometidas después de que un episodio de fuertes lluvias provocara importantes desprendimientos sobre la calzada, entre ellos la caída de un bloque de roca de grandes dimensiones. La actuación, con una inversión superior a los 209.000 euros, ha permitido estabilizar los taludes mediante el saneo de bloques que no estaban firmes, la

instalación de anclajes y la colocación de 10.850 metros cuadrados de malla de protección. Está integrada en el programa AURA y cuenta con financiación del Ministerio en un 50%

Durante la visita, Claver ha destacado que esta obra refleja la voluntad de la institución provincial de “estar cerca de nuestros pueblos, responder cuando surge una necesidad y cumplir los

compromisos que adquirimos”. El presidente ha incidido además en la importancia del trabajo técnico y administrativo desarrollado por la Diputación para agilizar este tipo de actuaciones y ofrecer soluciones ante problemas que afectan directamente a las comunicaciones y a la seguridad de los municipios.

La Diputación Provincial de Huesca ha completado la parte principal de las obras de estabilización para dar solución a los desprendimientos de roca que se venían produciendo sobre la calzada. El episodio de mayor entidad se produjo a finales del verano de 2024, cuando las fuertes lluvias provocaron la caída sobre la carretera de un bloque de grandes dimensiones que tuvo que ser fragmentado antes de su retirada. Ante esta situación, la Diputación actuó para recuperar la seguridad de la vía y posteriormente impulsó la tramitación de una intervención más amplia sobre los taludes para reducir el riesgo de nuevos desprendimientos.

Los trabajos han incluido el saneo y retirada controlada de grandes bloques inestables, la instalación de 10.850 metros cuadrados de malla de triple torsión para conducir posibles desprendimientos hacia la cuneta y la sujeción de bloques mediante anclajes. La actuación sobre los taludes está ya terminada y únicamente quedan algunos trabajos puntuales sobre el firme.