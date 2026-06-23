La Diputación de Huesca lanza de nuevo el Plan de Policías Locales

La Diputación Provincial de Huesca pone en marcha, por tercer año consecutivo, su Plan de Policías Locales dirigido a mejorar los equipamientos de estos cuerpos de seguridad en nuestra provincia. Gracias a este proyecto, dotado con 80.000 euros, este año 2026 los diferentes servicios van a realizar importantes mejoras en las comunicaciones y defensa de los agentes, 306 en toda la provincia.

Va a permitir, por ejemplo, la compra de una nueva motocicleta en Sabiñánigo; la mejora de las comunicaciones con la implantación de la Red de Emergencias de Aragón (TETRA) en Monzón y Binéfar; o incrementar los equipos de defensa con cámaras personales, chalecos antibalas o linternas tácticas.

La Diputación puso en marcha este Plan en 2024 y, desde entonces, ha permitido a los diez ayuntamientos que cuentan con este servicio (Huesca, Monzón, Barbastro, Fraga, Jaca, Binéfar, Sabiñánigo, Graus, Benasque y Sallent de Gállego) invertir 230.000 euros distintas mejoras. Cada municipio recibe una cuantía fija de 2.000 euros más una variable en función de la población y los efectivos con los que cuenta este servicio. Cabe recordar que, además de este Plan, la Diputación promovió en mayo de 2025 un convenio marco de colaboración policial que facilita la movilidad de los efectivos entre localidades con carácter eventual y para circunstancias de necesidad estacional o extraordinarias.