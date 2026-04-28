La Diputación de Huesca destinará más dinero a los ayuntamientos para hacer frente a la factura eléctrica

La Diputación Provincial de Huesca ha decidido aumentar de forma extraordinaria su Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para Suministros Energéticos y su Mantenimiento Correctivo para que los ayuntamientos puedan hacer frente a la crisis energética derivada de la guerra de Irán. Así la dotación inicial prevista de 2’5 millones de euros, se eleva un 60% alcanzando los 4 millones.

Según la institución, la delicada situación económica y financiera de los ayuntamientos, agravada por el incremento de los precios de la energía, aconseja la adopción de medidas extraordinarias para ayudar a los municipios, en especial para colaborar en la financiación del gasto corriente. Con ese incremento, los ayuntamientos de los 201 municipios de la provincia podrán hacer frente al gasto derivado del suministro de energía eléctrica en alumbrado público y otras instalaciones municipales, así como en su mantenimiento. Se podrán acoger a este plan todos los municipios de la provincia a excepción de la capital oscense. Hay además, varios criterios de distribución:

Para los municipios de menos de 5.000 habitantes se destinarán 3.376.000 euros. Son 195 municipios que recibirán cada uno un importe fijo de 7.304 euro s más una cuantía adicional en función de su número de habitantes y de sus entidades singulares de población.

se destinarán 3.376.000 euros. Son que recibirán s más una cuantía adicional en función de su número de habitantes y de sus entidades singulares de población. Los seis municipios de la provincia de más de 5.000 habitantes recibirán 624.000 euros (104.000 euros cada uno de ellos).

La DPH señala como ejemplo la localidad de Antillón, con 127 habitantes, que pasará de recibir 5.770 euros en 2025 a 9.246 euros este 2026.