Dipufest 2026, 10 y 11 de julio en el parque de La Pinada de Fraga

Fraga será la sede del Dipufest 2026. El festival itinerante creado por la Diputación Provincial de Huesca celebrará su segunda edición el viernes 10 y el sábado 11 de julio en el parque de La Pinada, consolidando así una propuesta cultural nacida para recorrer el territorio y acercar grandes citas musicales a distintos puntos de la provincia.

Así, Fraga toma el relevo de la capital oscense y se convierte en el próximo escenario de un evento que aspira a seguir creciendo como referencia cultural del verano en el Alto Aragón. La filosofía del Dipufest se mantiene como una cita abierta, intergeneracional y pensada para reunir sobre un mismo cartel a artistas de primer nivel y artistas locales, reforzando además el carácter descentralizado de la programación cultural promovida por la institución provincial.

El parque de La Pinada ofrece un entorno natural rodeado de pinos, con amplias zonas de sombra y un formato abierto especialmente adecuado para la celebración de actividades culturales y musicales en verano. Además, el recinto ya ha acogido anteriormente eventos de gran formato, como el concierto de Estopa celebrado en Fraga en mayo de 2016, o más recientemente, en 2023, el 50éFest, organizado por la Peña Fragatina para conmemorar su medio siglo de vida.

El cartel artístico, así como los detalles completos de la programación y de la producción, se darán a conocer próximamente. Será entonces cuando se desvelen los nombres que protagonizarán esta segunda edición y la configuración definitiva de un festival que da un paso más en su recorrido provincial con parada este año en Fraga.