La DGA votará en contra de la condonación de la deuda

El Gobierno de Aragón votará mañana en contra de la condonación de la deuda de las Comunidades Autónomas que plantea el Ministerio de Hacienda y que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el caso de Aragón, esa quita es de 2.124 millones de euros, lo que supone un 23% del total. Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la condonación de la deuda en nuestro territorio se queda por debajo de la media nacional. Por eso, sigue el enfrentamiento político.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha criticado que el Gobierno de España toma esta medida para contentar al independentismo catalán y que no beneficiará a Aragón: "En todos los indicadores de esta condonación salimos de los peor tratados en población, tamaño, tipo de deuda y volumen de deuda".

El vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, ha señalado hoy en Calatayud que no van a aceptar la propuesta de Hacienda: "No vamos a ser la coartada del mercadeo de Pedro Sánchez con el independentismo. Cuando quieres llegar a un acuerdo con todos, que para eso se convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tienes que hablar con todos".

Alegría no comprende la oposición

Por su parte, la ministra y responsable del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, cree que los populares condenan a los ciudadanos con sus políticas de oposición: "Un voto contrario por parte de las comunidades autónomas del Partido Popular me resultaría inexplicable; es votar en contra de los intereses de los ciudadanos de esas comunidades autónomas".

Nolasco no se fía de la quita

Desde VOX señalan que todos los españoles pagaremos 800 euros cada uno para condonar la deuda de todas las Comunidades Autónomas que asciende a 83.000 millones de euros. Su portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, cree que esta medida es una concesión a los independentistas catalanes para que el presidente, Pedro Sánchez, continúe en La Moncloa.

Nolasco ha criticado el actual modelo de las autonomías y no se fía del ofrecimiento del Gobierno de España para aplicar esa quita en la deuda: "A poco condonen una ligera deuda, tendrán la excusa perfecta para no ejecutar las inversiones que merece Aragón, cosa que no harían nunca con Cataluña o la comunidad autónoma vasca".

Pueyo recuerda la deuda histórica

Para el diputado de Chunta en el Congreso, Jorge Pueyo, la condonación de los 2.124 millones de euros es un punto de partida, pero recuerda que hay una deuda histórica que es de 628 millones de euros en cada ejercicio. Por eso, cree que el presidente Azcón se va a oponer a esa quita por intereses partidistas: "Mientras otras Comunidades Autónomas pueden beneficiarse de esta condonación de la deuda, Ayuso obliga a Azcón a renunciar a 2.124 millones de euros".