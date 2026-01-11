La opción de Donald Trump para controlar Groenlandia sin tener que comprarla o invadirla: "Es relativamente sencillo"

Pocos días después de entrar en Venezuela y capturar a Nicolás Maduro, el presidente de EEUU puso el foco en Groenlandia, un territorio autónomo que depende de Dinamarca. Donald Trump aseguró ante los medios que su país necesitaba por "Seguridad Nacional" hacerse con el control de la zona: "Es muy estratégica. Ahora mismo Groenlandia está llena de barcos chinos y rusos por todas partes. Necesitamos Groenlandia desde el punto de la Seguridad Nacional, y Dinamarca no va a poder hacerlo".

Aunque poco después se rebajó el tono hablando ya no de invasión, sino de compra del territorio, la idea de una intervención terrestre no quedó del todo descartada. Pero, ¿es posible que esto llegue a suceder? Fernando Arancón y Eduardo Saldaña lo consideran un "escenario poco probable", pero que no se podría llegar a descartar del todo.

La gran barrera de Trump en Groenlandia: la política medioambiental

"Yo no pongo la mano en el fuego por nada, pero hay que separar la arena de la paja. Rusia y China tienen muy poca influencia en Groenlandia y de esto ya se ha encargado la propia Dinamarca y la propia Unión Europea, además de Estados Unidos, un país que tiene mucha influencia en Groenlandia a través de una amplia presencia militar que puede aumentar casi a voluntad sin consultar ni con Dinamarca ni con la propia Groenlandia", explican en la sección 'El Orden Mundial' de Julia en la onda.

¿Y entonces por qué habla Trump de compra o invasión? Porque la gran barrera que tiene Estados Unidos es que los recursos naturales de la isla están muy limitados por la amplia legislación medioambiental que tienen tanto los groenlandeses como los daneses: "Los groenlandeses son los primeros que no quieren esa explotación de recursos naturales, en buena medida porque es Dinamarca quien subvenciona la economía local. Groenlandia es deficitaria y Dinamarca pone el dinero que falta para que los groenlandeses puedan tener un nivel de vida bastante adecuado".

La brecha entre Groenlandia y Dinamarca que puede aprovechar Trump

Dinamarca no se opone "especialmente" a que Estados Unidos tenga más presencia en Groenlandia y, de hecho, está "bastante de acuerdo" con lo que puede plantear, pero el problema son "las formas" de Donald Trump coqueteando con la idea de una invasión. Ante esto, no le queda otra opción que negarse, tanto a esa idea de invasión como a la alternativa de compra que se planteó desde la Administración de Estados Unidos.

Entonces, ¿qué opción le queda al presidente Trump? El escenario más probable es que "Estados Unidos intente fomentar el independentismo groenlandés a través de un referéndum de independencia desde Dinamarca". De esta manera, podrían negociar la compra del territorio con un Estado groenlandés independientes sin que esté bajo el paraguas ni de Dinamarca, ni de la Unión Europea: "Un país deficitario puede ser más fácil de comprar".

"No pensemos que los daneses y los groenlandeses se llevan genial. Históricamente, ha habido mucha tensión entre ambos gobiernos y hay un movimiento independentista groenlandés curioso. Es ahí donde van a intentar tensar la cuerda. De hecho, han planteado una reunión con los delegados groenlandeses precisamente para eso", explican.