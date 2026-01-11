Detenido un hombre de 60 años por asesinar a su mujer de 58 en Olvera (Cádiz)

La Guardia Civil de Cádiz investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 58 años de edad cuyo cadáver ha sido localizado en la madrugada del sábado, 11 de enero, en su propio domicilio.

Según ha detallado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios, han recibido un aviso del Servicio de Emergencias 112, momento en el que se persona la patrulla de la Guardia Civil, confirma los hechos y localiza a su cónyuge de 60 años, con el que estaba conviviendo en su domicilio.

El matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos

La Guardia Civil de Cádiz activó el protocolo judicial para casos de violencia de género y traslada al lugar a la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial, al tiempo que se procede a la detención de su cónyuge como autor de un delito de violencia de género.

Tal y como han precisado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.