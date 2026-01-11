VIOLENCIA MACHISTA

Detenido un hombre de 60 años por asesinar a su mujer de 58 en Olvera (Cádiz)

En caso de confirmarse, se trataría del segundo caso de violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el 4 de enero en Quesada (Jaén).

Investigan la muerte de una mujer de 38 años en un pueblo de Jaén como posible crimen machista

Investigan como un posible caso de violencia machista la muerte de una pareja en Las Palmas

Agencias

Madrid |

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.
Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. | Europa Press

La Guardia Civil de Cádiz investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 58 años de edad cuyo cadáver ha sido localizado en la madrugada del sábado, 11 de enero, en su propio domicilio.

Según ha detallado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios, han recibido un aviso del Servicio de Emergencias 112, momento en el que se persona la patrulla de la Guardia Civil, confirma los hechos y localiza a su cónyuge de 60 años, con el que estaba conviviendo en su domicilio.

El matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos

La Guardia Civil de Cádiz activó el protocolo judicial para casos de violencia de género y traslada al lugar a la Jueza de Guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial, al tiempo que se procede a la detención de su cónyuge como autor de un delito de violencia de género.

Tal y como han precisado fuentes de la Guardia Civil de Cádiz, el matrimonio no tenía denuncias previas por estos hechos.

En el caso de confirmarse, se trataría del segundo caso por violencia machista en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer