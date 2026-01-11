Julia Otero ironiza sobre las pretensiones expansionistas de Trump: "¿Cuántos países más habrá invadido, comprado o bombardeado para verano?"

Se cumple una semana del ataque de Estados Unidos a Venezuela, que supuso la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una nueva etapa en el país liderada por Delcy Rodríguez, pero supervisada por Donald Trump. En el punto de mira, el petróleo: Trump ya ha dicho que su intervención sobre Venezuela podría durar años y que será su país quien gestione las reservas de petróleo.

Pero las aspiraciones expansionistas de Donald Trump no terminaron ahí, ya que en los días posteriores, el presidente declaró varias veces a los medios de comunicación que tenía la vista puesta en países como Colombia, Cuba o México, así como en territorios autónomos como Groenlandia, dependiente de Dinamarca y, por tanto, de la OTAN.

Sobre Groenlandia, se empezó hablando de una intervención similar a la que se había realizado en Venezuela, pero posteriormente se rebajó el tono y ya se hablaba únicamente de "negociar la compra del territorio". La Unión Europea respondió diciendo que Groenlandia no estaba en venta, pero desde la Administración Trump advirtieron de que la primera opción del presidente siempre sería "la vía diplomática", dando a entender que si esta fracasa, no se descarta una intervención militar.

Julia Otero ironiza sobre las pretensiones de Donald Trump

La presentadora de Julia en la onda inicia su columna preguntando a los oyentes si han pensado hacia dónde viajarán durante las vacaciones de verano. Aunque parece una pregunta rara teniendo en cuenta que acaba de empezar el nuevo año, todo tiene una explicación. Cuenta Julia Otero que en el año 2000, la Asociación Internacional de Agencias de Viajes situó el 11 de enero como la "fecha óptima" para hacer reservas al mejor precio.

Por ese motivo, ironiza: "No sabemos cuántos países más habrá invadido, comprado o bombardeado Donald Trump para entonces, pero nosotros podemos comprar un paquete de vacaciones al mejor precio [...]. Si la orquesta del Titanic pudo, ¿por qué no vamos a poder nosotros? No hay ánimo dramático en lo que digo. En todo caso, "Julia Otero ironiza sobre las pretensiones de Donald Trump"".