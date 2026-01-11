El guiño al pasado de la cuarta equipación del Barça para la final de la Supercopa contra el Real Madrid

El FC Barcelona estrenó en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club su cuarta equipación, un diseño muy innovador que ha sido muy comentado desde el día que el club la presentó oficialmente. La misma vestimenta lucirá el equipo en la final contra el Real Madrid, si bien en este partido cobra un significado especial.

En la camiseta, además de las tradicionales rayas azules y granates, que no son rectas, sino en zigzag, hay varias franjas en un tono azul claro. Estas conmemoran el Clásico del 19 de noviembre de 2005, aquel que venció el Barça por 0-3 y que terminó con el Santiago Bernabéu en pie para aplaudir a Ronaldinho.

El Bernabéu ovacionó a Ronaldinho, que días después ganó el Balón de Oro

En ese partido, los autores de los goles fueron Samuel Eto'o y Ronaldinho y las franjas azules representan las trayectorias de ambos jugadores camino de la portería. Bajo el eslogan "El fútbol es arte", el club blaugrana ha querido rendir homenaje a este partido, calificado como uno de los mejores clásicos en la historia del fútbol.

Aquel partido, con Frank Rijkaard en el banquillo y un joven Leo Messi en el once inicial, fue una demostración de dominio colectivo y fútbol ofensivo que Ronaldinho aprovechó para reivindicar su lugar como uno de los mejores jugadores de la historia. El primer gol del partido lo marcó Eto'o. Después, llegó el doblete del brasileño, que provocó la ovación del público del Bernabéu.

También hay otro guiño en la camiseta: los minutos en los que se marcaron los goles -14, 58 y 77- están bordados en el interior del cuello, a la altura de la nuca. Esta actuación le sirvió a Ronaldinho, además de otras en la temporada, para alzarse con el Balón de Oro en una gala celebrada unos días después. Por su parte, Eto'o acabó como el máximo goleador de la temporada.

Los culés esa temporada, además, ganaron LaLiga con 12 puntos de ventaja sobre los blancos, y su sexta Champions, tras vencer al Arsenal. La camiseta le ha dado suerte al equipo culé, ya que le endosó una contundente manita (5-0) al Athletic Club, y espera repetir la hazaña en el Clásico de la final.

El Real Madrid busca la revancha por la final pasada

El Clásico de este domingo es una reedición del de la final del año pasado que ganó el Barça por un contundente 5-2 y que supuso el primer título de la era Hansi Flick. En ese momento, el banquillo blanco lo ocupaba Carlo Ancelotti y, aunque el Barça jugó buena parte del partido con 10, los merengues fueron incapaces de imponerse en el marcador.

El Real Madrid sí se llevó el primer Clásico de esta temporada por 2-1, aunque cabe recordar que el Barça tenía hasta nueve jugadores lesionados. Ahora, las tornas han cambiado y es el Real Madrid el que sufre los estragos de la enfermería, además de demostrar un juego que no convence.