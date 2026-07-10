La DGA trabaja en 100 travesías para mejorar la seguridad

El Gobierno de Aragón ha cedido al Ayuntamiento de Tauste la travesía A-127a que atraviesa el municipio tras la reforma integral. Son 4,6 kilómetros de recorrido y se ha invertido casi un millón de euros. Las obras comenzaron el pasado 21 de mayo y finalizaron el 4 de junio, cumpliendo con los plazos previstos.

El presidente, Jorge Azcón, ha estado en el municipio, donde ha reivindicado el compromiso para mejorar la seguridad de los ciudadanos con la renovación de estas infraestructuras.

En este sentido, ha resaltado la reforma en la A-126 que une Tauste y Remolinos, en la que se va a invertir 10,8 millones de euros. Azcón ha asegurado que estará lista el primer trimestre del próximo año y ha anunciado que su prolongación se incluirá en al próximo plan de carreteras.

El Ejecutivo ha trabajado en 100 travesías en distintos municipios de la comunidad, con una inversión de 15 millones de euros. Del total, 94 están incluidas en el Plan Extraordinario de Carreteras y las seis restantes con recursos propios. 82 han finalizado y otras 18 se encuentran actualmente en ejecución.