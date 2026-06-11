La DGA aprueba un suplemento de crédito para servicios esenciales

Esta iniciativa, que deberá ser ratificada en las Cortes, quiere complementar al actual presupuesto, prorrogado desde 2024, y se basa en las buenas perspectivas por el incremento de la financiación autonómica y de los ingresos de la Comunidad. 485 millones de euros proceden del incremento de recaudación, fruto de la buena evolución económica y el Gobierno aragonés pedirá préstamos por valor de 134 millones de euros, aunque no afectará a la estabilidad presupuestaria.

El Ejecutivo autonómico destinará 394 millones de euros a las mejoras económicas e incorporación de profesores y médicos y 169 millones de euros al SALUD. La vicepresidenta, Mar Vaquero, señala que este suplemento de crédito permitirá mejorar servicios básicos para los ciudadanos. Esta iniciativa deberá ser ratificada en las Cortes.

El decreto ley contempla también la concesión directa de subvenciones a entidades y proyectos de interés de la comunidad, por importe cercano a los 37 millones de euros. El acuerdo PP-VOX prevé un recorte del 50% de esas partidas a sindicatos y empresarios en programas de participación institucional. De momento, el Gobierno aragonés aplicará este año un recorte del 15%, lo que supondrá una reducción de 50.000 euros para cada entidad. Así, recibirán 277.000 euros en este ejercicio. La vicepresidenta Vaquero reitera que no afectará a iniciativas vinculadas con el empleo.

Para el PSOE, ese recorte en las subvenciones a los agentes sociales afectará al diálogo social, una cualidad que garantiza la estabilidad y el futuro de Aragón. El diputado, Fernando Sabés, critica que el Partido Popular doblegue sus políticas ante la ideología de VOX.