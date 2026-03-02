Detenidos cinco vecinos de Huesca por varios delitos para lucrarse de un móvil de alta gama extraviado

La Policía Nacional han detenido a cinco vecinos de Huesca por cometer varios delitos para lucrarse de un teléfono móvil extraviado. La cadena de delitos comenzó el día 24 de enero, cuando un joven se encontró en el suelo en la zona de ocio del Tubo un teléfono móvil de gama alta. En lugar de entregarlo en dependencias policiales, llamó a un conocido que pensaba que podría desbloquearlo y se lo entregó para que procediera.

Al día siguiente, este conocido le llamó y le dijo que la policía le había parado y le había puesto un multa de 400 euros por llevar un móvil extraviado, exigiéndole que le devolviera ese dinero, tratándose en realidad de un embuste. Este conocido le citó en su domicilio, donde junto con su madre y su hermano, comenzaron a amenazarle con agredirle si no entregaba 400 euros, accediendo este finalmente y realizando el pago a la madre. Un día más tarde, un cuarto individuo, enviado por esta familia, se presentó en su domicilio, y le exigió que le proporcionara datos sobre el propietario del teléfono, puesto que querían contactar con él para pedirle dinero a cambio de devolverle su teléfono. Al negarse, este cuarto individuo le amenazó con denunciarle ante la Policía y acusarle de que lo había robado él, hecho que efectivamente realizó, llegando a aportar documentación para dar veracidad a su denuncia.

La investigación de esta denuncia permitió desmontar los hechos por lo que acusaban al denunciado y desentramar la cadena de delitos cometidos (apropiación indebida, robo con violencia y denuncia falsa) para tratar de sacar el máximo beneficio económico de un teléfono móvil perdido. Además, los agentes recuperaron este terminal y lo entregaron a su legítimo propietario.