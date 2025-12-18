Sucesos

Detenido infraganti en Huesca cuando robaba en vehículos de una comunidad privada

El hombre se ocultaba con un pasamontañas y fue una vecina quien alertó a la policía. Se trata de un delincuente multirreincidente con detenciones anteriores por robos con fuerza.

Redacción

Huesca |

La Policía Nacional y la Policía Local de Huesca detuvieron el pasado 2 de diciembre al autor de nueve robos en trasteros y vehículos de una comunidad privada de la capital oscense.

Fue una vecina la que llamó a la policía alertando de la presencia de una persona ajena a la comunidad y que ocultaba su rostro con un pasamontañas. Al llegar, las patrullas lograron interceptar a dicho individuo todavía en el interior del garaje, reconociéndolo al momento al tratarse de un delincuente multirreincidente con detenciones anteriores por robos con fuerza.

Las agentes revisaron el inmueble localizando seis vehículos que el detenido había fracturado la ventanilla para sustraer efectos del interior, así como tres trasteros forzados. Por este motivo fue detenido como autor de delitos de robo con fuerza pasando a disposición judicial.

