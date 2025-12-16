Policía Nacional

Detenidos dos años después por el robo en una nave industrial en el polígono Monzú

Los análisis de las muestras recogidas por la Brigada Provincial de Policía Científica han permitido identificar a los autores del robo.

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes de 25 y 23 años por el robo con fuerza cometido en 2023 en una nave industrial del polígono Monzú. Justo cuando se cumplen dos años del robo en una empresa del referido polígono industrial, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial han procedido a la detención de dos jóvenes, vecinos de Huesca, como autores del mismo.

Los autores accedieron a la nave mediante escalo y fracturando una de las puertas de acceso, sustrayendo del interior material por valor superior a los 4.500 euros y causando destrozos valorados en más de 3.500 euros. Tras la correspondiente denuncia, se inició una investigación que incluyó la realización de una inspección ocular técnico-policial por parte de agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Científica.

El análisis de las muestras recabadas ha permitido identificar a los autores de este robo, que fueron detenidos el día 10 de diciembre y puestos a disposición judicial.

